Александр Хертек вернулся из инактива и присоединился к OG в Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек завершил паузу в карьере и перешёл в OG Esports по договору аренды с Aurora Gaming.

© Чемпионат.com

OG с радостью приветствуют Александра TORONTOTOKYO Хертека в OG Esports! Победитель TI в составе Team Spirit и грозный соперник, Александр надевает зелёно-золотые цвета. TT готов оставить свой след, нам не терпится увидеть, что он привнесёт в команду. Пора за работу.

Состав OG в Dota 2:

Джон Natsumi Варгас;

Эрин Джаспер Yopaj- Феррер;

Александр TORONTOTOKYO Хертек;

Тимоти Джон TIMS Рэндруп;

Андре skem Онг;

Адам 343 Шах (тренер).

Хертек покинул Aurora Gaming 7 января 2026 года вместе с Чан Oli Чон Кин. Несколько месяцев игрок провёл в инактиве, ведя стримы на Twitch.

Ранее OG снялась с PGL Wallachia Season 8, уступив слот Virtus.pro. Причины решения клуб не раскрыл.