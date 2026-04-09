Grand Theft Auto 6 Online могут запустить через месяц после релиза игры

Запуск онлайн-режима для Grand Theft Auto VI может состояться уже через месяц после релиза игры. Об этом сообщает известный инсайдер TheGhostOfHope.

© Grand Theft Auto 6

Релиз GTA 6, напомним, намечен на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series.

«Решать вам, верить мне или нет, но до меня дошла информация, что онлайн-режим для GTA 6 планируют запустить через месяц после релиза игры», — TheGhostOfHope.

В своё время Grand Theft Auto Online была запущена через 2 недели после выхода GTA 5. Но на релизе было много технических проблем. А для Red Dead Online устроили открытую бету через месяц после выхода Red Dead Redemprion 2.

Не так давно появилась информация, что в одной сессии онлайн-режима GTA 6 сможет находиться 32 геймера. А в Take-Two Interactive вновь подтвердили, что поддержка Grand Theft Auto Online продолжится при одном условии.