Продажи файтинга Mortal Kombat 1 превысили 8 млн копий
NetherRealm Studios объявила, что общие продажи файтинга Mortal Kombat 1 превысили 8 млн копий.
Речь, конечно же, о всех актуальных платформах и доступных версиях, включая полное издание игры, Mortal Kombat 1: Definitive Edition, которое вышло в мае 2025 года.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку. А вот поддержка Mortal Kombat 1 официально завершилась почти год назад. В августе 2025 года тираж файтинга превышал 6 млн копий.
Напомним, что изначальный релиз Mortal Kombat 1 состоялся в сентябре 2023 года. Файтинг доступен на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.
А уже 8 мая состоится премьера «Мортал Комбата 2» (Mortal Kombat 2). Недавно как раз показали свежий трейлер. Главные роли в фильме исполнили Карл Урбан, Тати Габриэль, Мартин Форд, Хироюки Санада, Льюис Тан, Джессика МакНэми и другие.