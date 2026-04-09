Мод для Crimson Desert превратил Клиффа в женщину

Некоторых игроков Crimson Desert, похоже, не очень впечатлил главный герой Клифф. Кому-то также не понравилось, что в приключенческом экшене в принципе нет «своего героя». К счастью, руку помощи геймерам всегда готовы протянуть сами геймеры.

Пользователь Khione95, к примеру, представил модификацию, которая позволяет создать собственного персонажа. Пока доступна только женщина, но и кастомный мужчина не за горами.

Мод называется Character Creator — Female и включает 98 пресетов лица и 159 причёсок. За созданием персонажа следует обратиться к парикмахеру. Кастомная героиня также может носить доспехи Дамианы.

Crimson Desert доступна на PC, PS5 и Xbox Series. Игра разошлась тиражом более 4 млн копий, а её пиковый онлайн в Steam недавно поставил новый рекорд.

Pearl Abyss продолжает дорабатывать и улучшать Crimson Desert через различные обновления. На официальную поддержку модов планов пока нет.