Художник GTA 6 предупредил, что игра будет отличаться от кадров в трейлерах

Бывший художник Grand Theft Auto VI Дэвид ОʼРейли признался, что очень ждёт следующего трейлера, но предупредил геймеров, что игра будет выглядеть иначе.

«Я тоже с нетерпением жду следующего трейлера, не знаю, что там будет, но мне не терпится увидеть, как проработан город, ведь с тех пор, как я в последний раз там был, он стал намного больше», — сказал он.

ОʼРейли подчеркнул, что трейлеры делаются, чтобы передать атмосферу грядущего проекта, но кадры, даже геймплейные, не всегда отражают реальную картину. Создатели видео специально подбирают удачные ракурсы, оставляя все недоделки за кадром.

Говорит о сюжете GTA 6 ОʼРейли не стал. Он пояснил, что и сам во время работы в Rockstar не знал никаких подробностей о сюжете или героях.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series, а масштабная рекламная кампания стартует этим летом. Ранее фанат подсчитал, что на создание игры могли потратить от 3 до 6 млрд долларов.

Ну, а для тех, кто не может дождаться релиза, в Fortnite создали режим Cash Heist City с погонями, ограблениями, ролевым отыгрышем профессий и другими фишками в духе GTA.