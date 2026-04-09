Starfield превратится в классику

* Bethesda продолжает улучшать Starfield, чему порукой вышедшее на днях бесплатное обновление Free Lanes, вроде бы в самом деле многое улучшившее. Однако ведущий продюсер игры Тим Лэмб останавливаться на этом не намерен. Согласно ему, они «когда делают игры, то всегда стараются их превратить в классику на все времена», и касательно Starfield в этом случае ничего не изменилось – амбиции Лэмба здесь того же порядка, он хочет и будет работать над тем, чтобы игроки, в конце концов, начали относиться к игре как к классической… Хотя нам кажется, что многие к ней и так уже относятся как к классике – классический случай, когда игра оказалась не совсем той, которую народ ожидал.

© Starfield

* При всех достоинствах Мастерской Steam у нее остается один принципиальный недостаток – злоумышленники могут загружать туда моды, главное предназначение которых совсем не то, что официально указано. Так, например, произошло с серией музыкальных модификаций для Project Zomboid b42. Моды вроде как добавляли в игру музыку из популярных игр, однако внутри них обнаружился вредоносный код. Моды были удалены, однако Valve рекомендует всем, кто их скачал, провести на своих ПК соответствующие лечебные процедуры. Ибо простой отписки от них для избавления от последствий недостаточно.

* Steam запустил бета-тестирование нового интерфейса Workshop. Workshop (он же Мастерская), напомним, является разделом магазина для пользования модификациями, однако игроки уже давно жалуются, что пользоваться Мастерской не очень удобно. И вот Valve прислушалась к их мнению и внесла серьезные изменения. Страница Мастерской стала шире, элементы – крупнее, фильтрация ускорилась и стала умнее, улучшился быстрый просмотр и много чего еще.