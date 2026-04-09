Кодзима репостнул пост юзера про сексуальную фантазию с героем Death Stranding 2

Культовый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима репостнул в X (Twitter) сообщение русскоязычного пользователя Twinkmoder с описанием сексуальной фантазии с участием персонажа игры Death Stranding 2. На это обратил внимание Telegram-канал «Пекарня».

Twinkmoder написал, что в первой части герой игры Хиггс не казался ему симпатичным, однако спустя годы, к моменту событий Death Stranding 2, он стал значительно краше. Настолько, что он не против был бы вступить с ним в интимную связь.

«Хиггс был таким уродливым челом в Death Stranding 1, но пара тысяч лет страданий и прическа маллет пошли ему на пользу», – написал Twinkmoder.

Далее он добавил описание того, как именно хотел бы вступить в связь с Хиггсом.

Хидэо Кодзима, который довольно активно ведет свой профиль в X, репостнул это сообщение, чем привлек внимание сообщества и вызвал множество насмешек со стороны русскоязычных пользователей. Позже, судя по всему, изучив перевод сообщения подробнее, геймдизайнер примерно через два часа удалил репост.

Death Stranding 2: On the Beach – компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная японской студией Kojima Productions и изданная Sony Interactive Entertainment. Это сиквел игры Death Stranding.

