Две крупнейшие игровые выставки РФ запустили продажу билетов

Две крупнейшие российские выставки видеоигр – «Игромир» и «Игропром» – в один день запустили продажу билетов. На это обратил внимание Telegram-канал Zone of Games.

Как отмечает канал, билеты на «Игромир», который пройдет в Москве с 3 по 6 декабря, стоят 3500 руб. в сутки с пятницы по воскресенье, тогда как четверг доступен только для VIP-гостей – стоимость прохода на все дни начинается от 15 тысяч руб. У «Игропрома», который состоится в Москве с 18 по 20 сентября, билеты на субботу и воскресенье стоят 1300 руб. в сутки, а пятница также отведена для VIP-посетителей – полный VIP-билет на все дни обойдется в 10,5 тыс. рублей.

«Игропром» проводится в Москве с 2023 года как ежегодный фестиваль компьютерных игр под полным названием «Всероссийский фестиваль видеоигровой индустрии ИГРОПРОМ». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2026 году «Игромир» станет частью фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир, который объединит кино, видеоигры, комиксы, косплей и музыку. Организатором фестиваля в этом году выступает компания «Яндекс».

