Почему Интернет так негативно отреагировал на анонс DLSS 5?

Анонс DLSS 5, новой версии технологии масштабирования картинки в играх от Nvidia, моментально стал интернет-мемом. Презентация выглядела так плохо, что новинку раскритиковали практически все, от крупных разработчиков до инди-авторов и простых геймеров. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему такая реакция была неизбежной.

Критика со стороны разработчиков и простых геймеров достаточно справедливая. Примеры использования DLSS 5, продемонстрированные Nvidia, выглядят ужасно; они искажают видение и работу художников, накладывая фильтры, которые заметно меняют изначальную внешность персонажей. Из-за этого они больше похожи на героев дешевой ИИ-рекламы, наводнившей социальные сети. Тот факт, что абсолютно никто в Nvidia не подумал, что, наверное, их не стоит показывать публике, шокирует.

Часть критиков выдвинула аргумент, что главная проблема — в презентации технологии. Наложение таких фильтров на уже существующих персонажей было плохой идеей, которая гарантированно вызвала бы резкую негативную реакцию со стороны игроков. И да, возможно, негатива было бы меньше, если бы Nvidia показала работу DLSS 5 на примере какой-нибудь оригинальной демки.

Но реальная проблема уходит корнями гораздо глубже. Разработчики отвергают DLSS 5 не меньше, чем простые потребители, но зачастую по довольно другим причинам. Хотя наложение ИИ-фильтров на модели персонажей раздражает, основной недостаток в том, что масштабирование, в некоторых случаях, полностью ломает модель освещения сцены.

Акцент на изменения в лицах часто обходит стороной тот факт, что естественное, улучшенное освещение — на самом деле главная из заявленных фишек DLSS 5. А защитники технологии, в свою очередь, возражают, что у разработчиков будет контроль, необходимый для того, чтобы не позволить масштабированию попортить лица персонажей и свет. Правда, пока все примеры, что показывала Nvidia, иллюстрируют обратное. Да, местами освещение более естественное, но по сравнению с оригинальными сценами, без DLSS 5, свет становится более ярким и размытым. Картинка из-за этого смотрится плоской, ей не хватает контраста, а персонажи выглядят так, словно они подсвечены совершенно иначе.

Конечно, это может быть лишь симптомом отвратительного решения показать работу технологии на примере уже существующих игр. Но можно и предположить, что это результат более глубинной проблемы, затрагивающей сам подход DLSS 5 к рендерингу.

ИИ-модель, обученная на огромном массиве визуальных данных, может быть очень полезной. Не всегда идеальной, но достаточно практичной, чтобы стать бесценным инструментом в арсенале нынешних разработчиков. Но расширение ее функционала до изменений в картинке — совсем другой разговор. Он может хорошо работать в специфических аспектах, с которыми плохо справляются традиционные технологии рендера, но при передаче ИИ полного контроля над изображением появляются изъяны. Потому что модели работают, усредняя достаточно близкие совпадения в своих наборах данных, и у них всегда есть тенденция делать любые сцены «средними» — плоскими, яркими, менее уникальными.

Именно это и происходит на кадрах, гордо представленных Nvidia, и именно поэтому многие разработчики отзываются о технологии с неприкрытым отвращением. Построение качественных моделей освещения позволяет играм выглядеть атмосферными; последние 30 лет создание реалистичного света было одним из главных испытаний в сфере игровой графики. Не в последнюю очередь потому, что человеческое зрение очень хорошо замечает мелкие проблемы со светом — точно так же, как неестественные аспекты лиц и мимики.

А теперь Nvidia, компания, построенная на создании чипсетов и инструментов, позволивших освещению в играх зайти так далеко, предлагает пользоваться ИИ-фильтрами, которые просто игнорируют десятки лет прогресса. Не трудно понять, почему многие разработчики восприняли DLSS 5 как персональное оскорбление.

Конечно, отчасти это связано с переменами внутри самой Nvidia. Компания исторически всегда была создательницей графических чипов для игр, но в последнее время это далеко не главный пункт доходов фирмы. Она стала одной из крупнейших компаний мира благодаря буму ИИ; сегодня гейминг является лишь маленькой частью бизнеса Nvidia. По большей части, доход компании зависит от растущего спроса на ИИ-продукты и сервисы.

CEO Nvidia Дженсен Хуанг немедленно бросился на защиту DLSS 5. На пресс-конференции он заявил, что геймеры «совершенно не правы». Не лучший способ разрядить напряжение со стороны потенциальных потребителей, но, на самом деле, геймеры теперь составляют крошечный сегмент аудитории Nvidia. Реальными потребителями выступают ИИ дата-центры, заказывающие тысячи чипов Blackwell — каждый стоит десятки тысяч долларов. И хотя DLSS 5 никак не связана с этим сегментом бизнеса, сама идея, что люди могут отвергать генеративный ИИ в медиа, не очень выгодна.

Тут стоит отметить, что это не первый раз, когда публика негативно повлияла на попытки Nvidia внедрить в графику игр какую-то новую технологию. Масштабирование картинки — относительно успешный эксперимент, а вот генерация кадров куда менее популярна. Она создает странное ощущение задержки ввода команд и часто выглядит плохо, особенно в динамичных сценах.

Но генерацию кадров хотя бы можно отключить. DLSS 5 же, по словам Хуанга, будет интегрирована в игры на гораздо более глубоком уровне, чем простой фильтр пост-обработки. Хотя реальная трагедия в том, что «следующий шаг» в развитии игровой графики оказался разочарованием.