В онлайн-игру "Командиры Бездорожья" добавили похожую на Байконур трассу

В российской онлайн-игре «Командиры Бездорожья» появится новое тематическое событие с трассой, вдохновленной космодромом Байконур. Об этом студия-разработчик упомянутого проекта «Фоксхаунд» объявила на конференции GoCloud 2026.

Центральной частью обновления станет событие «Звездный старт», приуроченное ко Дню космонавтики. Игроки смогут опробовать специальную трассу, а также уникальный грузовик с ракетным двигателем. Кроме того, в игру добавят новые трассы и окружение с разрушаемыми объектами, расширенные возможности кастомизации грузовиков, систему экипажей, расходники и соревновательный режим.

Проект «Командиры Бездорожья» представляет собой бесплатную многопользовательскую игру в жанре гонок на грузовиках по бездорожью. В ней уже доступны лицензированные автомобили «КАМАЗ» и «УРАЛ».

Игра находится в стадии открытого онлайн-тестирования с ноября 2025 года, а для работы сервиса и масштабирования под растущую аудиторию используется облачная инфраструктура Cloud.ru. Как отмечают разработчики, это первая российская видеоигра, которая создается и эксплуатируется в публичном облаке.

Обновление станет доступно игрокам с 10 апреля 2026 года в рамках открытого онлайн-тестирования;

