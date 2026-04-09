Фестиваль «Comic Con Игромир» пройдет в декабре

С 3 по 6 декабря 2026 года в столице пройдет фестиваль популярной культуры «Comic Con Игромир». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Фестиваль «Comic Con Игромир» добавляет в свою программу еще один день – в 2026 году событие продлится четыре дня вместо трех. Также «Comic Con Игромир» объявляет новые даты проведения: фестиваль пройдeт с 3 по 6 декабря в «Тимирязев центре». Первый день станет эксклюзивным для обладателей категорий билетов «Вип» и «Супер Вип», а с 4 по 6 декабря фестиваль откроется для всех посетителей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, программа фестиваля развернется вокруг кино, видеоигр, комиксов, блогеров, косплея и музыки, а гости «Comic Con Игромир» на протяжении всех четырех дней смогут увидеть звезд, оценить грядущие игровые и кинорелизы, получить автографы у знаменитостей и пополнить свои коллекции оригинальным фестивальным мерчом. На двух сценах мероприятия пройдут презентации новинок, конкурс косплея, Q&A с приглашенными гостями, розыгрыши призов и другие активности.

В кинозале состоятся эксклюзивные премьеры и показы, встречи с актерами и режиссерами. Свои проекты на стендах, в игровой и инди-зонах представят разработчики, студии и независимые команды.

В 2025 году «Comic Con Игромир» посетили 53,5 тыс. гостей, а свои проекты и контент представили более 140 участников.