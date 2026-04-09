Российские разработчики Pioner месяцами не получают зарплату

Российская студия GFA Games, разрабатывающая шутер Pioner, столкнулась с операционными и финансовыми трудностями, которые привели к росту внутреннего конфликта и оттоку кадров. По данным источников App2Top, часть сотрудников не получает заработную плату с февраля.

Источники отмечают расхождение позиций менеджмента и разработчиков в оценке текущего состояния проекта. Руководство якобы ориентируется на относительно положительные пользовательские оценки в Steam и указывает на коммерческий потенциал игры. Однако агрегированные показатели демонстрируют более сдержанную динамику: суммарный рейтинг проекта находится на уровне около 64%.

Оценки выручки также варьируются. По данным аналитических сервисов, продажи проекта на платформе Valve могли составить от $0,9 млн до $2,6 млн. При этом внутри команды преобладает критическая оценка продукта. Разработчики указывают на системные проблемы, включая нестабильную работу серверов, технические ошибки, потерю пользовательского прогресса и спорные дизайнерские решения. Негативная обратная связь со стороны игроков в отзывах во многом совпадает с внутренней позицией команды.

Источники также обращают внимание на управленческие решения, которые, по их мнению, усугубили ситуацию. В частности, речь идет о внедрении монетизации, включая подписку и внутриигровой магазин, в сжатые сроки и в ущерб доработке базового игрового опыта. Оказалось, что часть функционала добавлялась перед релизом без достаточного тестирования.

Финансовые сложности усилили напряженность внутри компании. Руководство объясняет задержки выплат внешними факторами, включая ограничения на международные переводы и блокировки счетов. При этом, по данным источников, задержки в большей степени затронули сотрудников в России, тогда как зарубежные специалисты продолжают получать выплаты с минимальными задержками.

На фоне сложившейся ситуации произошел отток кадров: только за последний месяц компанию покинули не менее 10 сотрудников. Часть команды воспользовалась правом приостановки работы в связи с задержкой заработной платы. При этом, по словам источников, менеджмент допускает возможность сокращений в отношении сотрудников, не вернувшихся к выполнению обязанностей.

