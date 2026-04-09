Геймпады в Android 17 станет удобнее настраивать без возни с каждой игрой

Google закрывает одну из старых и раздражающих проблем гейминга на смартфонах: в Android 17 появится нативная перенастройка кнопок на геймпадах. Теперь менять раскладку можно будет на уровне системы, а не отдельно в каждой игре.

Об этом сообщил Мишаал Рахман из команды разработчиков Android.

Сейчас Android и так умеет работать с разными контроллерами, включая, например, DualSense от PlayStation 5, но если пользователю не нравится стандартная схема кнопок, дальше начинается лотерея: в одной игре можно всё перенастроить, в другой — почти ничего. В Android 17 это хотят исправить единым системным меню.

Новая настройка называется Game Controller. Через неё можно будет переназначать действия кнопок, стиков и триггеров, причём изменения будут действовать сразу во всей системе.

Один раз настроил удобную схему, и не нужно заново возиться с каждой игрой по отдельности. Google объясняет это не только удобством, но и вопросами доступности.

Если на устройстве уже установлена свежая бета Android 17, меню можно найти в Настройки → Система → Game Controller. Для беспроводных контроллеров часть параметров также появляется через раздел подключённых устройств.

Правда, пока в бете есть шероховатости: например, у некоторых геймпадов могут некорректно отображаться значки кнопок, хотя само переназначение при этом работает нормально.