Где взять миллиарды: почему Россия не может создать аналог GTA

Сейчас в России на разработку достойной компьютерной игры требуется два миллиарда рублей, не все проекты имеют такой бюджет, заявил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Полное импортозамещение в сфере компьютерных игр в России может произойти в течение ближайших трех-пяти лет, в то время как в сериалах и блогосфере этот процесс уже практически завершен. Такой прогноз озвучил директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский, выступая на форуме RIGF. Пименов счел этот прогноз слишком оптимистичным.

«В России сейчас есть возможность создавать довольно крупные проекты. Но создать свою GTA вряд ли получится, даже если собрать всех российских разработчиков вместе. Нет такой экспертизы и бюджетов пока что. Большие игры мы уже можем делать, та же Atomic Heart практически полностью была сделана в России, были попытки сделать большую «Смуту» также, ведутся новые разработки крупных проектов. Но пока громких утверждений я бы не делал. Вряд ли мы пока можем повторить по качеству игры от Sony, включая The Last of Us и Horizon Zero Dawn. По данным разработчиков, сейчас на разработку достойной игры требуется два миллиарда рублей. Бюджет GTA 6 – это более миллиарда долларов. За один год подобные игры не делаются. На крупные проекты уходит пять лет иногда, это нормально. Это очень большой цикл, некоторые проекты начинают заново делать в процессе, не все так просто», - рассказал он.

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов рассказал НСН, что современные игры все чаще обращаются к национальным мифам и историческим сюжетам — и это не просто тренд, а новая стратегия успеха.