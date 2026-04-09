Стала известна дата выхода игры о противостоянии с Кощеем Бессмертным

Издатель Digital Vortex и студия Far Far Games объявили дату выхода экшен-RPG «Былина», созданной на основе славянского фольклора. Игра выйдет 20 апреля на ПК, о чем разработчики сообщили в сообществе в Steam и новом геймплейном трейлере.

© Газета.Ru

Сюжет игры расскажет о молодом воине по имени Соколик, который отправляется в Тридевятое Царство и бросает вызов самому Кощею Бессмертному, чтобы спасти свою бессмертную душу и стать настоящим богатырем. В ходе путешествия героя охватывает загадочный дух, с которым он делит одно тело. Соколику предстоит восстановить контроль над собой, раскрыть природу своего спутника и противостоять Кощею.

Разработчики делают ставку на разнообразие контента: игрокам предложат исследовать локации с разным визуальным стилем, среди которых светлые лесные зоны, темные подземелья и замки. Игровой процесс включает боевую систему с использованием различных типов оружия, включая мечи, копья и луки, а также механику смены экипировки, магические способности и развитие уникальных навыков.

Также заявлены элементы крафта, головоломки и скрытые награды, что должно повысить реиграбельность и глубину проекта. Игра будет озвучена на русский и английский языки.

