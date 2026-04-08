Как найти амулет с кольцом огра в Crimson Desert: гайд

Амулет с кольцом огра — одно из лучших украшений в Crimson Desert, но оно спрятано не в самом очевидном месте. Портал gamerant.com рассказал, как найти амулет и решить головоломку с сейфом.

Отправляйтесь к камню быстрого перемещения прямо на юге от Демениса. Идите на север к замку и заберитесь по скале, чтобы добраться до фортификаций замка. Поднимитесь по стене замка с западной стороны. Поднимитесь на крышу и спуститесь с другой стороны. Обернитесь и откройте окно — оно ведет в комнату с магазином. Выйдите из комнаты через дверь и спуститесь по лестнице. Повернитесь направо — там должен стоять книжный шкаф. Упритесь в шкаф, чтобы отодвинуть его и открыть проход в тайную комнату.

В комнате стоит запертый сейф. Для того, чтобы открыть его, используйте комбинацию ниже:

Нажмите на четвертую кнопку 4 раза. Нажмите на первую кнопку 4 раза. Нажмите на вторую кнопку 2 раза. Нажмите на третью кнопку 3 раза.

Откройте сейф — и украдите шкатулку, внутри которой лежит амулет.