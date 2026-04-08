Как найти амулет с кольцом огра в Crimson Desert: гайд
Амулет с кольцом огра — одно из лучших украшений в Crimson Desert, но оно спрятано не в самом очевидном месте. Портал gamerant.com рассказал, как найти амулет и решить головоломку с сейфом.
- Отправляйтесь к камню быстрого перемещения прямо на юге от Демениса.
- Идите на север к замку и заберитесь по скале, чтобы добраться до фортификаций замка.
- Поднимитесь по стене замка с западной стороны.
- Поднимитесь на крышу и спуститесь с другой стороны.
- Обернитесь и откройте окно — оно ведет в комнату с магазином.
- Выйдите из комнаты через дверь и спуститесь по лестнице.
- Повернитесь направо — там должен стоять книжный шкаф.
- Упритесь в шкаф, чтобы отодвинуть его и открыть проход в тайную комнату.
В комнате стоит запертый сейф. Для того, чтобы открыть его, используйте комбинацию ниже:
- Нажмите на четвертую кнопку 4 раза.
- Нажмите на первую кнопку 4 раза.
- Нажмите на вторую кнопку 2 раза.
- Нажмите на третью кнопку 3 раза.
Откройте сейф — и украдите шкатулку, внутри которой лежит амулет.