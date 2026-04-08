$78.391.56

Как найти амулет с кольцом огра в Crimson Desert: гайд

Мария Иванова

Амулет с кольцом огра — одно из лучших украшений в Crimson Desert, но оно спрятано не в самом очевидном месте. Портал gamerant.com рассказал, как найти амулет и решить головоломку с сейфом.

© Steam
  1. Отправляйтесь к камню быстрого перемещения прямо на юге от Демениса.
  2. Идите на север к замку и заберитесь по скале, чтобы добраться до фортификаций замка.
  3. Поднимитесь по стене замка с западной стороны.
  4. Поднимитесь на крышу и спуститесь с другой стороны.
  5. Обернитесь и откройте окно — оно ведет в комнату с магазином.
  6. Выйдите из комнаты через дверь и спуститесь по лестнице.
  7. Повернитесь направо — там должен стоять книжный шкаф.
  8. Упритесь в шкаф, чтобы отодвинуть его и открыть проход в тайную комнату.

В комнате стоит запертый сейф. Для того, чтобы открыть его, используйте комбинацию ниже:

  1. Нажмите на четвертую кнопку 4 раза.
  2. Нажмите на первую кнопку 4 раза.
  3. Нажмите на вторую кнопку 2 раза.
  4. Нажмите на третью кнопку 3 раза.

Откройте сейф — и украдите шкатулку, внутри которой лежит амулет.