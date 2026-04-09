$78.391.56

Для No Man&#039;s Sky вышел апдейт Xeno Arena с пошаговыми боями

Чемпионат.com

Студия Hello Games сообщила о выходе крупного обновления для игры No Man's Sky. Апдейт 6.3 под названием Xeno Arena уже доступен на всех платформах. Авторы также представили трейлер патча.

Для No Man's Sky вышел апдейт Xeno Arena с пошаговыми боями
© Чемпионат.com

Теперь в игре появились многопользовательские арены, где пользователи могут устраивать сражения с инопланетными существами. Существа-компаньоны теперь обладают стихийными способностями, которые отличаются, в зависимости от расы. Xeno Arena позволяет игрокам выращивать инопланетян, тренировать их и отправлять в пошаговые битвы с другими — режим напоминает игры серии Pokémon, ведь там нужно делать то же самое.

Сами арены можно найти на Космической Аномалии и в Нексусе. За победы в битвах игроки смогут получать различные награды. Кроме того, у пользователей появилась возможность участвовать в организованных турнирах.

No Man’s Sky — это космическое приключение с открытым миром, которое вышло на PlayStation 4 и ПК в 2016 году. С тех пор проект получал множество обновлений, которые помогли разнообразить игровой процесс.