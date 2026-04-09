Миссия «Артемида-2» вернула интерес к Kerbal Space Program спустя 11 лет

Космическая миссия «Артемида-2» от NASA, в ходе которой астронавты облетели Луну и готовятся к возвращению на Землю 10 апреля, спровоцировала неожиданный всплеск популярности у классической игры Kerbal Space Program. Несмотря на то что этот проект был выпущен более десяти лет назад, интерес к нему резко возрос на фоне успешного продвижения реальной пилотируемой экспедиции. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Kerbal Space Program

Согласно статистике SteamDB, среднее количество игроков в Kerbal Space Program обычно составляет от трёх до четырёх тысяч, но после старта миссии пиковый онлайн за сутки увеличился более чем в три раза, достигнув отметки в 11 390 пользователей. Хотя этот показатель ниже исторического рекорда игры, он всё равно считается значительным для проекта с такой долгой историей. Рост интереса заметен и на стриминговых платформах, где аудитория трансляций по игре выросла более чем в семь раз — с менее ста зрителей до почти восьмисот.

Игроки активно делятся историями о своём возвращении к проекту, вдохновлённые реальными космическими событиями. Они отмечают, что игра, хоть и не передаёт полностью сложность настоящих миссий NASA, позволяет создавать собственные ракеты, планировать полёты и экспериментировать с орбитами. Именно эта свобода творчества и делает Kerbal Space Program актуальной даже спустя годы после её первоначального релиза.