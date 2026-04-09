В Госдуме высказались о будущем Steam в России

Поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет. Опасения по этому поводу излишни, так как сервис демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с властями. Об этом в среду, 8 апреля, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин.

Поводом для беспокойства геймеров стали недавние высказывания главы Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского о необходимости активного импортозамещения в игровой индустрии. Депутат отметил, что в этих словах нет никакой угрозы для доступа к зарубежным игровым сервисам.

Он подчеркнул, что даже масштабное государственное финансирование разработки компьютерных игр — путь, который кажется парламентарию не самым эффективным для развития отрасли — вовсе не требует введения запретов на иностранные платформы или продукты.

По словам Горелкина, площадка также оперативно исполняет предписания Роскомнадзора, которые касаются удаления запрещенного контента, и в целом придерживается требований российского законодательства.

— Более того, Steam помогает решать ту задачу, о которой говорит Гореславский: здесь доступны многие проекты, которые появились на свет при явной или косвенной поддержке ИРИ. Этих условий достаточно, чтобы избежать любых возможных сценариев ограничения доступа к Steam, — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Пользователи из России в конце февраля пожаловались на сбой в работе Steam. Кроме того, сбои наблюдались в таких компьютерных играх, как Dota 2, Counter-Strike 2, Standoff 2 и PUBG: Battlegrounds.