MediaTek готовит мобильный чип с производительностью настольного ПК

В мире мобильных технологий ожидается революция благодаря новому чипсету MediaTek Dimensity 9600 Pro, который, по данным инсайдеров, может соперничать с настольными процессорами. Эта продвинутая версия, вероятно, будет использовать двухъядерную архитектуру с конфигурацией 2+3+3, где два мощных ядра справятся с самыми требовательными задачами, обеспечивая невиданную скорость в смартфонах. Пиковая частота может достигать 5 ГГц, что знаменует новую эру производительности, а производство по 2-нанометровому процессу N2P от TSMC обещает снизить энергопотребление на 25–30%. Об этом сообщает издание pepelac.news.

В серии Dimensity 9600 планируется несколько уровней, включая базовую версию на основе Dimensity 9500+, а также модели Pro и Pro Max с максимальной производительностью. Эти чипы, как ожидается, появятся в смартфонах vivo X500 и OPPO Find X10, особенно в Pro Max вариантах, создавая прямую конкуренцию Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm в премиальном сегменте. Помимо высокой производительности, MediaTek интегрирует расширенные возможности искусственного интеллекта, такие как технологии TPU от Google, что повысит энергоэффективность при работе с ИИ-приложениями, делая устройства более умными и адаптивными.