Новые «Герои меча и магии»: что известно об игре Heroes of Might and Magic: Olden Era
30 апреля в раннем доступе выйдет компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era (HoMM: Olden Era) — новая часть знаменитой фэнтезийной серии игр в жанре пошаговой стратегии. Что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет
По сюжету HoMM: Olden Era является приквелом первых четырех частей франшизы. Действие игры развернется на Энроте (в отличие от поздних частей, где местом действия был Асхан) на континенте Джадам, который ранее упоминался в лоре, но никогда не был показан. Основной фракцией антагонистов станет Улей — объединение насекомообразных существ, стремящихся завоевать мир.
Фракции
В игре будет представлено шесть фракций, включая как уже знакомые поклонникам франшизы, так и новые:
- Храм — традиционные силы людей;
- Некрополь — вампиры, скелеты и нежить;
- Лесной союз — фракция фей, духов природы и сильванов;
- Подземелье — темные эльфы и подземные существа;
- Улей — новая фракция демонических насекомых, заменившая Инферно;
- Раскол — эльфы-отступники из Альвара.
Геймплей
Во время разработки игры создатели во многом вдохновлялись третьей частью серии, но добавили также и современные элементы:
- поля боя поделены на шестиугольники, как в классических играх серии;
- у каждой фракции будет уникальный набор перков для городов, которые сохраняют даже при объединении союзов;
- герои смогут развивать навыки, получать индивидуальные специализации и осваивать новые умения, такие как бонусы к магии или восстановлению маны;
- артефакты можно будет собирать в комплекты, которые дают бонусы от каждой дополнительной части сета;
- генератор случайных карт позволит создавать уникальные локации для одиночной игры или мултиплеера.
Новые механики добавят в геймплей больше стратегической глубины. Юниты получат вспомогательные способности. Например, скелеты смогут поднимать мертвых врагов, а насекомые из Улея — усиливаться, пожирая павших. Также поменяется система магии: вместо случайных заклинаний в гильдиях игроки смогут выбирать необходимые, что устранит дисбаланс в многопользовательском режиме.
Режимы игры
Для мультиплеера в игре предусмотрено три режима:
- классический формат с исследованием карты, строительством замков, захватом ресурсов и управлении несколькими героями;
- режим «Один герой», ограничивающий игрока одним персонажем, смерть которого приведет к поражению;
- режим «Арена», в котором можно будет сражаться в дуэлях с равными условиями, выбирая героев, артефакты и войска перед матчем.
В одиночной кампании игрок также сможет выбрать один из трех режимов:
- нелинейную историю, где судьба мира будет зависеть от их решений;
- генератор карт, который позволит создавать уникальные битвы с искусственным интеллектом;
- пользовательские карты, с помощью которых можно будет придумывать свои сценарии и делиться ими с другими игроками.
Также в игре будет доступен режим «Хотсит», позволяющий играть вдвоем на одном компьютере.
