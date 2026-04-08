Что известно об игре Heroes of Might and Magic: Olden Era

30 апреля в раннем доступе выйдет компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era (HoMM: Olden Era) — новая часть знаменитой фэнтезийной серии игр в жанре пошаговой стратегии. Что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

По сюжету HoMM: Olden Era является приквелом первых четырех частей франшизы. Действие игры развернется на Энроте (в отличие от поздних частей, где местом действия был Асхан) на континенте Джадам, который ранее упоминался в лоре, но никогда не был показан. Основной фракцией антагонистов станет Улей — объединение насекомообразных существ, стремящихся завоевать мир.

Фракции

В игре будет представлено шесть фракций, включая как уже знакомые поклонникам франшизы, так и новые:

Храм — традиционные силы людей;

Некрополь — вампиры, скелеты и нежить;

Лесной союз — фракция фей, духов природы и сильванов;

Подземелье — темные эльфы и подземные существа;

Улей — новая фракция демонических насекомых, заменившая Инферно;

Раскол — эльфы-отступники из Альвара.

Геймплей

Во время разработки игры создатели во многом вдохновлялись третьей частью серии, но добавили также и современные элементы:

поля боя поделены на шестиугольники, как в классических играх серии;

у каждой фракции будет уникальный набор перков для городов, которые сохраняют даже при объединении союзов;

герои смогут развивать навыки, получать индивидуальные специализации и осваивать новые умения, такие как бонусы к магии или восстановлению маны;

артефакты можно будет собирать в комплекты, которые дают бонусы от каждой дополнительной части сета;

генератор случайных карт позволит создавать уникальные локации для одиночной игры или мултиплеера.

Новые механики добавят в геймплей больше стратегической глубины. Юниты получат вспомогательные способности. Например, скелеты смогут поднимать мертвых врагов, а насекомые из Улея — усиливаться, пожирая павших. Также поменяется система магии: вместо случайных заклинаний в гильдиях игроки смогут выбирать необходимые, что устранит дисбаланс в многопользовательском режиме.

Режимы игры

Для мультиплеера в игре предусмотрено три режима:

классический формат с исследованием карты, строительством замков, захватом ресурсов и управлении несколькими героями;

режим «Один герой», ограничивающий игрока одним персонажем, смерть которого приведет к поражению;

режим «Арена», в котором можно будет сражаться в дуэлях с равными условиями, выбирая героев, артефакты и войска перед матчем.

В одиночной кампании игрок также сможет выбрать один из трех режимов:

нелинейную историю, где судьба мира будет зависеть от их решений;

генератор карт, который позволит создавать уникальные битвы с искусственным интеллектом;

пользовательские карты, с помощью которых можно будет придумывать свои сценарии и делиться ими с другими игроками.

Также в игре будет доступен режим «Хотсит», позволяющий играть вдвоем на одном компьютере.

В 2025 году вышла компьютерная игра Clair Obscur: Expedition 33, получившая на церемонии награждения The Game Awards 2025 девять наград, включая награду «Игра года», став рекордсменом по числу номинаций и наград за всю историю выставки. О чем эта игра и почему она стала такой популярной — в материале «Вечерней Москвы».