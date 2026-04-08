В PUBG вышел патч 41.1 с разрушаемым Эрангелем

8 апреля для PUBG: Battlegrounds вышел большой патч 41.1. Апдейт уже доступен на ПК, а позже доберётся и до консолей.

Так, вместе выходом патча в королевской битве появился режим Xeno Point — в нём необходимо отбить атаку ксеносов на Мирамаре. Также в игре стартовала полноценная коллаборация с корейским экшеном Stellar Blade — со скином Евы, стильным дизайном сковороды и другими предметами в стиле игры.

В основной игре обновили карту Эрангель — на ней появилась разрушаемая местность. Вдобавок в шутер добавили два новых модуля: Гибридный прицел с динамической масштабируемостью и Наклонная рукоятка с контролем вертикальной и горизонтальной отдачи.

Наконец в PUBG появились три вида рюкзаков с глушителями, возможность использовать синие чипы противников для доставки припасов, новая ракета экстренной поддержки и другой контент. С полным списком изменений можно ознакомиться во VK-группе шутера.