Machenike представила ПК Dawn Pro

Компания Machenike представила настольный компьютер нового поколения Dawn Pro, ориентированный на геймеров и создателей контента. Новинка сочетает производительное железо и современный дизайн.

Производительность

Machenike Dawn Pro доступен в трех конфигурациях процессора: Intel Core i5-14400F, Intel Core i7-14700F и Intel Core i9-14900HX. Эти чипы чаще встречается в мощных ноутбуках, чем в десктопах.

В зависимости от версии система комплектуется видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti или RTX 5070. За питание отвечает блок мощностью 650 Вт с сертификацией 80 Plus.

Компьютер оснащается 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 128 ГБ. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 4.0 объемом 1 ТБ, а максимальный поддерживаемый объем накопителей составляет 8 ТБ.

Охлаждение и корпус

За охлаждение отвечает фирменная система Machenike Frost Storm. В базовых версиях используется 240-мм система жидкостного охлаждения, тогда как более дорогие модификации получили 360-мм СЖО. Дополнительно в корпусе установлены четыре 120-мм вентилятора ARGB Prism, обеспечивающие эффективный воздушный поток и тихую работу.

Корпус выполнен с двумя панелями из затемненного закаленного стекла. Для повышения прочности используется оцинкованная сталь SGCC, а специальное покрытие помогает снизить уровень электромагнитных помех.

Также предусмотрена настраиваемая ARGB-подсветка с более чем 16 миллионами цветов и встроенными эффектами.

Интерфейсы и ОС

Из интерфейсов доступны USB-A 3.2 Gen 1, Ethernet 2,5 ГБит/с и аудиоразъемы. Кроме того, компьютер поддерживает Bluetooth 5.3 и Wi‑Fi 6E. По сравнению с Wi‑Fi 6 стандарт Wi‑Fi 6E обеспечивает более высокую скорость, меньшую задержку и более стабильное соединение.

В качестве операционной системы используется предустановленная Windows 11 Home.

Цены

Стоимость Machenike Dawn Pro составляет: