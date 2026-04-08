Кошка предотвратила пожар с перегретой RTX 4090

Пользователь обратил внимание на задымление своего компьютера после того, как его кошка начала настойчиво мяукать, пока он был в туалете. Об этом сообщает портал Videocardz.

Выйдя из ванной комнаты, житель Тайваня обнаружил дым и запах гари от мощного компьютера, в котором повредился разъем питания видеокарты MSI RTX 4090 Gaming Trio.

Известно, что разъемы питания формата 12VHPWR в ряде случаев подвержены перегреву. Температура может превышать 150 градусов Цельсия, что приводит к деформации и расплавлению компонентов. Подобные инциденты ранее фиксировались и ранее.

Производители предпринимали попытки минимизировать риски, в частности, выпускали обновленные версии коннекторов, предлагали адаптеры и публиковали рекомендации по правильной укладке кабелей. Однако, как показывает практика, проблема остается актуальной.

В рассматриваемом случае владелец утверждает, что подключение было выполнено корректно и без критических изгибов кабеля, а дополнительные адаптеры не применялись. Это указывает на возможное влияние иных факторов, включая условия использования и нагрузку на систему.

