Появились новые официальные рендеры игрового ноутбука Honor Win, которые раскрывают дизайн и комплектацию устройства. Производитель подтвердил, что вместе с ноутбуком в коробке идут мышь и наушники – приятный бонус для геймеров.

Все порты на своем месте

Порты Honor Win расположены по бокам корпуса:

Слева и справа: 3 × USB-A, 2 × USB-C

Видео и сеть: HDMI, Ethernet RJ45

Аудио: 3,5 мм разъем для наушников

Питание: отдельный разъем

Яркий дизайн и охлаждение

На задней панели ноутбука заметны вентиляционные отверстия с RGB-подсветкой, которая придает устройству яркий и эффектный геймерский вид.

Что известно о характеристиках

Подробностей о железе пока нет, но официальная презентация запланирована на 23 апреля. Скорее всего, тогда мы узнаем процессор, видеокарту и другие технические особенности.