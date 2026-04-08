Игровой ноутбук Honor Win впервые сняли на фото
Появились новые официальные рендеры игрового ноутбука Honor Win, которые раскрывают дизайн и комплектацию устройства. Производитель подтвердил, что вместе с ноутбуком в коробке идут мышь и наушники – приятный бонус для геймеров.
Все порты на своем месте
Порты Honor Win расположены по бокам корпуса:
- Слева и справа: 3 × USB-A, 2 × USB-C
- Видео и сеть: HDMI, Ethernet RJ45
- Аудио: 3,5 мм разъем для наушников
- Питание: отдельный разъем
Яркий дизайн и охлаждение
На задней панели ноутбука заметны вентиляционные отверстия с RGB-подсветкой, которая придает устройству яркий и эффектный геймерский вид.
Что известно о характеристиках
Подробностей о железе пока нет, но официальная презентация запланирована на 23 апреля. Скорее всего, тогда мы узнаем процессор, видеокарту и другие технические особенности.