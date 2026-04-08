Plants vs Zombies 3 вышла в раннем доступе

Создатели мобильной игры Plants vs. Zombies 3 сообщили о выходе проекта в раннем доступе.

© Чемпионат.com

При этом пока tower-defense про растения и зомби доступен для загрузки только в двух странах — это Ирландия и Филиппины. Разработчики обещают, что в ближайшие месяцы релиз состоится и в остальных регионах мира. Авторы также пообещали развивать и совершенствовать игру далее исходя из отзывов игроков.

Первая часть Plants vs. Zombies вышла в 2009 году и со временем стала настоящим хитом. Сиквел приняли холоднее из-за слишком лёгких уровней и спорных механик. В третьей части у игроков пропала возможность самим выбирать растения: все они уже назначены исходя из требований уровня.