В EA Sports FC 26 началось голосование за лучших игроков сезона

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших игроков (TOTS) английской Премьер-лиги в сезоне-2025/2026. Авторы предлагают собрать состав из 11 самых значимых спортсменов последних восьми месяцев в АПЛ, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.

Голосование продлится до второй половины апреля, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по очень высоким ценам.

Ивент «Команда сезона» в EA Sports FC 26 Ultimate Team стартует в конце апреля и еженедельно будет пополняться усиленными карточками разных лиг. Ближе к июню выйдет сборник из лучших игроков TOTS.