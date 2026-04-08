AMD тестирует железо PlayStation 6, сроки выхода пока не сдвигаются

Сроки выхода PlayStation 6, судя по последним утечкам, вряд ли претерпят значительные изменения, поскольку AMD уже приступила к тестированию аппаратной части будущей консоли. Этот этап, требующий существенных вложений, обычно не начинается, если существует угроза серьёзных задержек, что косвенно подтверждает соблюдение запланированного графика разработки. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© AMD

Сравнение с запуском PlayStation 5, когда детали о консоли раскрывались примерно за полтора года до релиза, позволяет предположить, что текущее отсутствие информации о PS6 соответствует аналогичной стратегии. Таким образом, молчание вокруг проекта не обязательно указывает на какие-либо проблемы или сбои в процессе.

Ранее упоминались утечки о новых технологиях для следующего поколения, включая систему PlayGo для улучшенной загрузки контента и изменения в энергосбережении, возможно связанные с поддержкой портативной версии. Эти факты свидетельствуют о том, что подготовка к смене поколения активно ведётся, хотя официальных подтверждений пока нет.

Ключевым аспектом остаётся цена консоли: предварительные оценки указывают на стоимость около 699 долларов при условии субсидирования со стороны Sony. Однако в условиях роста цен на компоненты окончательная стоимость может стать решающим фактором для успеха PlayStation 6 на рынке, что делает этот вопрос особенно важным для потребителей.