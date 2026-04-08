AMD тестирует железо PlayStation 6, сроки выхода пока не сдвигаются
Сроки выхода PlayStation 6, судя по последним утечкам, вряд ли претерпят значительные изменения, поскольку AMD уже приступила к тестированию аппаратной части будущей консоли. Этот этап, требующий существенных вложений, обычно не начинается, если существует угроза серьёзных задержек, что косвенно подтверждает соблюдение запланированного графика разработки. Об этом сообщает издание pepelac.news.
Сравнение с запуском PlayStation 5, когда детали о консоли раскрывались примерно за полтора года до релиза, позволяет предположить, что текущее отсутствие информации о PS6 соответствует аналогичной стратегии. Таким образом, молчание вокруг проекта не обязательно указывает на какие-либо проблемы или сбои в процессе.
Ранее упоминались утечки о новых технологиях для следующего поколения, включая систему PlayGo для улучшенной загрузки контента и изменения в энергосбережении, возможно связанные с поддержкой портативной версии. Эти факты свидетельствуют о том, что подготовка к смене поколения активно ведётся, хотя официальных подтверждений пока нет.
Ключевым аспектом остаётся цена консоли: предварительные оценки указывают на стоимость около 699 долларов при условии субсидирования со стороны Sony. Однако в условиях роста цен на компоненты окончательная стоимость может стать решающим фактором для успеха PlayStation 6 на рынке, что делает этот вопрос особенно важным для потребителей.