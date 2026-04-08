Полное импортозамещение западных видеоигр в РФ может произойти за 5 лет

Директор Института развития интернета Алексей Гореславский во время выступления на форме RIGF допустил, что Россия сможет полностью импортозаместить зарубежные видеоигры за несколько лет.

© Чемпионат.com

На самом деле проблема есть в игровой среде, потому что в играх полноценного импортозамещения не произошло пока. Но мы будем надеяться, что на горизонте трех-пяти лет это исправится. Связано это, прежде всего, с тем, что игры — гораздо более капиталоемкая задача, то есть пересадить целое поколение на российские игры — задача кратно более сложная, чем работа даже с кино и сериалами. Но практика показывает, что нет ничего невозможного.

Гореславский привёл в пример рынок отечественных сериалов, доля интереса к которым выросла до 80% на фоне снижения популярности зарубежных проектов.