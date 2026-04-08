Мэддисон возмутился высокой ценой Gothic 1 Remake в Steam

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон резко высказался о цене Gothic 1 Remake в Steam. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Maddyson» развлекательный телеграм-канал!».

По словам блогера, ремейк предлагают за 2700 руб., и такую стоимость он считает завышенной для российского рынка. Мэддисон заявил, что для России цена должна быть символической – около 700 рублей, либо игра вовсе должна доставаться бесплатно тем, у кого уже есть оригинальная версия.

Также стример выразил мнение, что у проекта ограниченная международная аудитория и наибольшую известность франшиза сохранила лишь в Германии, Польше и России. На этом фоне он предположил, что из-за текущего ценника игра может показать низкий онлайн на релизе.

«Ахахаха! Pа ремейк готики просят 2700 руб. Ну удачи вам, [дураки]!!! <…> Люди вообще от реальности оторваны», – написал блогер.

Gothic Remake – это будущая компьютерная игра в жанре action/RPG, представляющая собой ремейк одноименной Gothic 2001 года. Проект разрабатывает студия Alkimia Interactive, а релиз намечен на 5 июня 2026 года.

Ранее россиянам стал доступен предзаказ ремейка «Готики» в Steam.