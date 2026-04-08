В апреле в Game Pass добавят Replaced, NHL 26, Endless Legend 2 и другие игры

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине апреля 2026 года.

Главными новинками месяца станут антиутопический 2D-экшен Replaced, хоккейный симулятор EA Sports NHL 26 и стратегия Endless Legend 2 из раннего доступа Steam.

Какие игры добавят в Game Pass в начале апреля 2026 года

  • Final Fantasy 4 (Premium) — 7 апреля
  • FBC: Firebreak (Premium) — 8 апреля
  • Endless Legend 2 (PC Game Pass) — 8 апреля
  • Planet Coaster 2 (Premium) — 9 апреля
  • Tiny Bookshop (Premium) — 10 апреля
  • Football Manager 26 (Premium) — 13 апреля
  • Replaced (Ultimate) — 14 апреля
  • Hades 2 (Premium) — 14 апреля
  • The Thaumaturge (Premium) — 14 апреля
  • EA Sports NHL 26 (Ultimate) — 16 апреля
  • The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (Premium) — 16 апреля
  • Call of Duty: Modern Warfare (Premium) — 17 апреля
  • Vampire Crawlers (Ultimate) — 21 апреля
  • Little Rocket Lab (Premium) — 21 апреля
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (Premium) — 21 апреля
  • Kiln (Ultimate) — 23 апреля.

Уже 15 апреля из Game Pass также пропадут:

  • Ashen
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  • GTA 5
  • My Little Pony A Zephyr Heights Mystery
  • Terra Invicta.