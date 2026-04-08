В апреле в Game Pass добавят Replaced, NHL 26, Endless Legend 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине апреля 2026 года.
Главными новинками месяца станут антиутопический 2D-экшен Replaced, хоккейный симулятор EA Sports NHL 26 и стратегия Endless Legend 2 из раннего доступа Steam.
Какие игры добавят в Game Pass в начале апреля 2026 года
- Final Fantasy 4 (Premium) — 7 апреля
- FBC: Firebreak (Premium) — 8 апреля
- Endless Legend 2 (PC Game Pass) — 8 апреля
- Planet Coaster 2 (Premium) — 9 апреля
- Tiny Bookshop (Premium) — 10 апреля
- Football Manager 26 (Premium) — 13 апреля
- Replaced (Ultimate) — 14 апреля
- Hades 2 (Premium) — 14 апреля
- The Thaumaturge (Premium) — 14 апреля
- EA Sports NHL 26 (Ultimate) — 16 апреля
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (Premium) — 16 апреля
- Call of Duty: Modern Warfare (Premium) — 17 апреля
- Vampire Crawlers (Ultimate) — 21 апреля
- Little Rocket Lab (Premium) — 21 апреля
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Premium) — 21 апреля
- Kiln (Ultimate) — 23 апреля.
Уже 15 апреля из Game Pass также пропадут:
- Ashen
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- GTA 5
- My Little Pony A Zephyr Heights Mystery
- Terra Invicta.