Названа российская цена ремейка первой "Готики" в Steam

В Steam стартовал прием предварительных заказов ремейка игры Gothic.

За переиздание классики в российском сегменте онлайн-магазина компании Valve просят 2699 руб.

Оригинальная Gothic 2001 года от студии Piranha Bytes в нашей стране издавалась как "Готика" и со временем приобрела на постсоветском пространстве культовый статус.

Заявлено только одно издание, без привычного для современного рынка дробления на условные Deluxe- и Ultra Edition.

Релиз запланирован на 5 июня текущего года. Разработкой занимается Alkimia Interactive, издателем выступает THQ Nordic.

Заявлен полный перевод на русский язык.