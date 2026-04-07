PlayStation тестирует обновленный пользовательский интерфейс PS5

Обладатели PS5 делятся в сети скриншотами обновлённого пользовательского интерфейса консоли.

Некоторые пользователи являются участниками программы бета-тестирования PlayStation (Beta Program), но встречаются и исключения.

Среди изменений заметили отдельные вкладки PS Plus, PS Store и библиотеки (верхняя часть экрана), между которыми можно переключаться с помощью кнопок L1 и R1. Официального анонса обновления пок ане было.

Программу бета-тестов PlayStation запустили ещё в прошлом году. Она позволяет тестировать игры (как, например, Horizon Hunters Gathering), а также различные функции для консолей и приложения перед их запуском.