В EA Sports FC 26 теперь штрафуют за затягивание времени голкипером

Компания Electronic Arts выпустила небольшой патч для EA Sports FC 26. Он уже доступен всем владельцам игры на ПК и консолях.

Так, главным нововведением апдейта стал штраф за затягивание времени. Теперь если игроки слишком часто пасуются с голкипером, то вратарь в какой-то момент автоматически выбьет мяч на чужую половину поля или в ближайший аут. В EA отмечают, что подобное будет происходить в исключительных ситуациях, когда геймеры намеренно затягивают время, а не просто дают пас назад.

В патче также улучшили показ предметов на трансферном рынке в Ultimate Team, а в режиме карьеры исправили некоторые баги с отображением тренеров и еврокубков. Авторы в том числе обновили эмблемы, баннеры, формы, причёски и другие элементы игры.