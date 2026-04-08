Что происходит с Call of Duty: о чем фанаты без конца спорят друг с другом?

Обычно у длинных игровых серий есть какое-то творческое направление — вектор, определяющий, как выглядели прошлые части и как будут выглядеть будущие. Но Call of Duty — выдающийся случай. Над франшизой работают 11 студий, выпускающие по игре каждый год, и они редко работают слаженно. Портал PC Gamer рассказал, почему фанаты Call of Duty бесконечно спорят друг с другом, и что происходит с творческим курсом серии.

Причина раскола

В общих чертах, творческое направление франшизы Call of Duty определяют две студии: Infinity Ward, создавшая оригинальную игру и Modern Warfare, и Treyarch — автор Black Ops. Они по очереди передавали бразды правления серией друг другу с 2006 года, когда Treyarch поручили разработку Call of Duty 3 (и Big Red One 2005-го), пока Infinity Ward взяла дополнительное время для работы над первой Modern Warfare (2007).

Хотя можно справедливо сказать, что Treyarch тогда выступала «второй» по важности командой, релиз Black Ops в 2001-м изменил расклад вещей. Абсурдная история о шпионах времен холодной войны, нетрадиционное оружие и режимы игры помогли закрепить за студией репутацию экспериментальных разработчиков. Может, они и не могли потягаться с Infinity Ward в плане мастерства, первая Black Ops стала даже большим хитом, чем Modern Warfare, и отличилась от предшественниц своим более расслабленным, творческим подходом к жанру блокбастерных шутеров.

Тогда и назрела схизма в рядах фанатов серии: часть утверждала, что Black Ops лучше, а другая возражала, что нет, Modern Warfare 2 по-прежнему впереди. Оспариваемые тезисы поменялись со временем, как и сам жанр FPS, но, в целом, предмет дискуссии остался неизменным. Одна студия якобы «убивает» Call of Duty, а другая — «спасает» серию.

Аргумент в пользу Infinity Ward

Фанаты Modern Warfare считают, что игры Infinity Ward:

Лучше выглядят

Лучше звучат

Двигают серию вперед

Более приземлены и реалистичны

Предлагают лучшие сюжетные кампании

Те, кто предпочитают Infinity Ward, часто приводят в пример более высокую планку качества. Игры из цикла Modern Warfare обычно менее зрелищные, чем Black Ops, но они компенсируют это графикой и механиками. Infinity Ward превосходно даются маленькие детали, вроде звука оружия, анимации и отдачи — и именно эти детали делают Call of Duty фундаментально приятным шутером.

Об графической разнице между продуктами Infinity Ward и Treyarch говорят еще с 2010-го: Black Ops на релизе выглядела хуже, чем Modern Warfare, вышедшая ранее. Хотя Treyarch с годами сократила отставание от коллег в плане звука и анимации, разница по-прежнему достаточно заметна, чтобы даже ярые фанаты студии не оспаривали этот аргумент.

Поклонники Modern Warfare также нередко предпочитают подход Infinity War к одиночной кампании: международные спецотряды, жаргон, роскошные усы капитана Прайса. Сюжетные миссии далеко не такие креативные, как в Black Ops, но они и делают акцент на другие идеи — на более реалистичные военные сценарии. Например, снайперские миссии, ночные рейды или бомбардировку противника с борта AC-130.

Помимо этого, трудно отрицать, что Infinity Ward по-прежнему задает тон будущего Call of Duty. Первая Modern Warfare стала новым универсальным шаблоном серии в 2007-м, и даже на пике популярности Black Ops проекты Treyarch, в каком-то смысле, можно назвать деривативными по отношению к дизайну Infinity Ward. В 2016-2018 годах, когда репутация франшизы была в шатком состоянии, именно технический прорыв и отличные механики перезагрузки Modern Warfare помогли вдохнуть в серию вторую жизнь.

Аргумент в пользу Treyarch

Фанатам Black Ops нравится, что в играх Treyarch:

Более быстрое передвижение

Более долгий TTK (time-to-kill)

Трилинейный дизайн многопользовательских карт

Интересные сюжетные кампании

Зомби-режимы

Приверженцы стиля Treyarch обычно более хардкорны. Многие из них — особенно активные игроки в Call of Duty, стримеры или блогеры, которые воспринимают соревновательный мультиплеер всерьез и жаждут развития мелких нюансов. Treyarch знает, что на эти вещи есть спрос, и потому продвигает Black Ops, делая акцент на геймплейный баланс для хардкорных игроков. То есть, быстрое движение, экспрессивные техники скольжения, двойные прыжки, реактивные ранцы и non-skill-based матчмейкинг.

Фанату Black Ops игры из цикла Modern Warfare могут показаться слишком медленными, чересчур простыми или недостаточно сбалансированными. Treyarch же, тем временем, отличилась меньшей визуальной отдачей, стандартизированным дизайном карт и детальной информацией о характеристиках оружия.

Не так давно Treyarch также смогла выделиться на фоне коллег благодаря развитию системы Gunsmith, изначально созданной Infinity Ward для кастомизации оружия. В Black Ops она получила т.н. престижные аксессуары, которые могут радикально изменить поведение оружия. Револьверы становятся снайперскими винтовками, а под дуло штурмовой винтовки можно прикрепить огнемет. Жестких ограничений мало.

Менее хардкорные фанаты часто отмечают разнообразие режимов игры. Хотя Modern Warfare тоже порой дает волю воображению и предлагает «несерьезные» режимы, она подчистую проигрывает широте ассортимента Black Ops. Не говоря уже о зомби: любимый публикой кооперативный режим со временем стал чуть ли не самостоятельной игрой, со своим лором и фанбазой. У Modern Warfare попросту нет собственного аналога.

Ну и, конечно, от поклонников не скрыть тот факт, что удачные идеи Treyarch потом нередко попадают в игры Infinity Ward. Так и сложилось мнение, что игры первой делаются «для фанатов», тогда как последняя прислушивается лишь к самой себе.

Sledgehammer и Raven

Sledgehammer Games тоже делает Call of Duty. Или, по крайней мере, делала в прошлом: команда стала «третьей» студией, включенной в ротацию, чтобы новых частей серии не приходилось ждать подолгу. Первый самостоятельный проект студии, Advanced Warfare 2014-го, был популярным, а вот два следующих в сеттинге Второй мировой — нет. Со времен Call of Duty: Vanguard студию понизили в статусе до команды поддержки, которая помогает другим разработчикам.

Не так давно Sledgehammer поучаствовала в создании Modern Warfare 3 2023 года — спешно выпущенного продолжения Modern Warfare 2 2022-го, над которым не работала Infinity Ward. Игра получила негативные оценки и плохо продалась, но, опять же, привлекла внимание хардкорных фанатов благодаря тому, что разработчики откатили предыдущее решение Infinity Ward замедлить темп геймплея.

Raven Software — еще одна крупная студия, работающая над Call of Duty. Опытная команда с большим портфолио шутеров, некогда подарившая миру классику жанра, вроде Hexen и Star Wars: Jedi Knight, попала в ротацию еще в 2010-х; тогда она помогала со всеми играми Treyarch и батл-роялем Warzone. Ей не выпадал шанс создать собственный проект по франшизе, но популярность Warzone и интеграция режима в «премиальную» Call of Duty сделала бесплатную королевскую битву хитом.

Дисбаланс студий

Участь Sledgehammer наглядно демонстрирует дисбаланс на фабрике по производству Call of Duty. Если раньше у Activision на руках был предсказуемый, четко отлаженный цикл, приносивший хиты каждые 2-3 года, то теперь нагрузку распределяют неравномерно, чтобы выпустить хоть что-то к дедлайну.

Для контекста, за прошедшие 10 лет Infinity Ward выпустила только один сиквел Modern Warfare, пока Treyarch, Raven и Sledgehammer подвергаются большей нагрузке. По сути, в реальности франшиза придерживалась не одного, а двух циклов. Каждый год выходит новая Call of Duty, а каждые 10 лет нереалистичные требования к разработчикам настигают Activision, и серия приходит в упадок. Новые фишки не такие новые, старые карты добавляются в новые игры, чтобы разбавить дорожные карты апдейтов, мнение игроков о серии ухудшается.

Со стороны может показаться, что подобная ситуация ставит Infinity Ward в позицию флагманской студии, которая может потратить на разработку проектов столько времени, сколько ей нужно. Пока она трудится над очередной революцией, Treyarch, Sledgehammer и Raven поддерживают Call of Duty на аппарате жизнеобеспечения, клепая на скорую руку менее амбициозные игры.

Подобная стратегия может работать для Activision, продающей тонны коробок за $70 каждую осень, но он лишь подливает масла в огонь схизмы. Никто не может согласиться по поводу того, какой должна быть идеальная Call of Duty, и любая смена вахты воспринимается как экзистенциальная угроза. Фанаты Modern Warfare ждут не дождутся, когда Infinity Ward вновь примет эстафету, а поклонники Treyarch верят, что Call of Duty было бы лучше без первых.

Из-за этого 2026 год может стать важным. С релиза Modern Warfare 2 прошло четыре года, и теперь вновь пришел черед Infinity Ward. У Call of Duty этого года, похоже, будет самый длительный цикл разработки, и ей предстоит выйти в тени последней Black Ops, которую не защищают даже самые лояльные фанаты Treyarch.