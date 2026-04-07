Titan Army представила игровой монитор с частотой 1060 Гц

Компания Titan Army представила новый игровой монитор U275M, пополнив растущий список дисплеев со сверхвысокой частотой обновления, ориентированных на профессиональных игроков.

Монитор получил двухрежимную конструкцию, позволяющую переключаться между разрешением QHD с частотой обновления до 565 Гц и разрешением HD с частотой до 1060 Гц.

Особенности

Titan Army U275M – это 27-дюймовый монитор, специально разработанный для геймеров. Его главная особенность заключается в возможности переключения между двумя режимами работы в зависимости от типа игры и потребностей пользователя.

Для сюжетных игр можно использовать разрешение QHD (1440p), где качество изображения имеет первостепенное значение. Даже в этом режиме монитор поддерживает частоту обновления 565 Гц. Это позволяет получить детализированную картинку без ущерба для плавности.

Перед началом соревновательной игры пользователь может переключиться на разрешение HD (720p), при котором частота обновления возрастает до 1060 Гц. Такой показатель дает заметное преимущество в играх, где критически важна скорость реакции, например в PUBG, Valorant, Fortnite и CS:GO.

Однако столь высокая частота обновления может приводить к появлению размытия. Для решения этой проблемы Titan Army оснастила U275M технологией DyDs 2.0. Эта усовершенствованная система управления подсветкой уменьшает размытие изображения и дрожание экрана во время игры.

Еще одной проблемой мониторов с высокой частотой обновления обычно является посредственная цветопередача. Titan Army утверждает, что U275M лишен этого недостатка. Устройство использует слой квантовых точек, который повышает яркость и улучшает качество изображения.

Кроме того, монитор обеспечивает точность цветопередачи Delta E и поддерживает сертификацию HDR 600. Благодаря этому темные сцены в играх выглядят более четкими, а эффекты взрывов и вспышек – более яркими и реалистичными. Также заявлен высокий уровень контрастности.

Хотя полный набор интерфейсов Titan Army U275M пока не раскрыт, ожидается, что монитор получит современные разъемы, способные справиться с такой пропускной способностью. Наиболее вероятно наличие DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

Сроки выхода и цена

Компания пока не раскрыла сроки начала продаж Titan Army U275M и его стоимость.