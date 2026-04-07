Тестирование State of Decay 3 стартует в мае

* Когда в 2020 году Undead Labs анонсировала State of Decay 3, поклонники Xbox обрадовались, что эта зомби-ММО должна подстегнуть продажи консоли. Однако на самом деле на тот момент разработчики только-только начали составлять дизайн-документы игры. Об этом рассказал в свежем интервью босс компании Филип Холт. Кстати, показанного в том видео зомби-оленя игроки могут не ждать – его не будет. Разработчики решили, что зомби-зверье плохая идея и отказались от нее. Дата релиза State of Decay 3 по-прежнему неизвестна, однако Undead Labs объявила, что в мае наконец-то стартует закрытый бета-тест.

* Вторая киношка про братьев Марио, «The Super Mario: Галактическое кино», не разочаровало Universal и Nintendo сборами. За стартовые пять дней фильм принес $372.5 миллиона при бюджете в $110 миллионов. Правда, первую часть по сборам обойти не удалось – та за такой же период собрала $387.8 миллиона. Напомним, что первое кино про водопроводчиков стало первой видеоигровой экранизацией, собравшей более миллиарда долларов, и на данный момент ему принадлежит рекорд видеоигровых экранизаций по сборам – $1.36 миллиарда. Продолжение, судя по всему, не должно сильно отстать.

* Корейские начальники Lineage 2 заявились в Москву и встретились с поклонниками игры. Ведущий продюсер проекта Хан Ён Хун и руководитель разработки зарубежных сервисов NCSoft Ким Гён Он рассказали, что народ может ожидать от второй «линейки» в ближайшем будущем. Разработчики планируют расширить локацию «Свержение», добавить что-то новое и интересное в охоту и PvP, а также пообещали скорое появление новых мощных боссов во главе с драконом Фафурионом. В версии Essence на очереди новые классы и PvP-контент для битв 50-на-50. В версии Legacy планируется глобальная переработка классов. Также туда будут добавлены зоны для охоты, ориентированные на партийную игру, чтобы сделать социализацию еще более социализированной.