Samsung повысила цены на память еще на 30%

На фоне дефицита памяти компания Samsung увеличила цены на DRAM-носители ещё на 30% во втором квартале — при том что в первые месяцы 2026 года стоимость уже выросла вдвое.

Корейское издание ETNews указывает, что если в начале 2025 года условная единица для хранения информации обходилась в 10 тыс. вон (примерно 522 рубля), то теперь это же количество памяти стоит 26 тыс. вон (1358 рублей).

С конца 2025 года на рынке наблюдается резкий рост цен на видеокарты и накопители. Это связано с развитием искусственного интеллекта — ради работы с ИИ компании скупают память у производителей, из-за чего образовался её дефицит.