Sony удалила игру про Иисуса в PlayStation Store

Корпорация Sony провела очередную волну удаления низкокачественных игр в цифровом магазине PlayStation Store. О масштабной чистке сообщило издание Eurogamer со ссылкой на данные пользователей сервиса PSNProfiles.

Согласно имеющейся информации, из каталога были полностью удалены проекты, выпущенные издателями GoGame Console Publisher, VRCForge Studios и Welding Byte. При этом точный объем удаленного контента не раскрывается.

В числе затронутых релизов оказалась и игра Jesus Simulator, представленная в конце марта и посвященная интерпретации земной жизни Иисуса Христа.

По оценкам экспертов, значительная часть удаленных игр относится к категории так называемых «платиновых за минуту» — продуктов с минимальной игровой ценностью, ориентированных на быстрое получение достижений. Подобные проекты регулярно попадают под санкции со стороны Sony в рамках политики по поддержанию качества магазина.

Кроме того, в январе текущего года компания уже проводила масштабную зачистку, в ходе которой из магазина было исключено свыше тысячи тайтлов одного издателя, что подтверждает системный характер мер по контролю контента в экосистеме PlayStation.

