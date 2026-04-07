Похоже, не стоит ждать от Snapdragon 8 Elite Gen 6 рекордной прибавки в скорости

В сентябре Qualcomm представит новые процессоры для смартфонов — Snapdragon 8 Elite Gen 6. Но, по слухам, большой прибавки в скорости работы самого процессора ждать не стоит. Такой же подход, кстати, ожидается и у конкурента MediaTek в их Dimensity 9600.

По данным инсайдеров, топ-версия Gen 6 Pro увеличит производительность вычислений менее чем на 20% по сравнению с прошлым поколением. Главные улучшения, как пишут СМИ, будут в графике.

Почему так? Дальше увеличивать частоты без перегрева и сильного расхода батареи становится “сложно”. Так, Qualcomm сделает ставку на работу стабильнее, а не рекордные цифры в тестах.

В целом, судя по инсайдам, процессор получит графический чип Adreno A850, поддержку LPDDR6.