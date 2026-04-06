Как красть предметы у NPC в Crimson Desert: гайд

Карманные кражи в Crimson Desert работают немного не так, как во многих других ролевых боевиках — игрок не может просто подкрасться к кому-то сзади и залезть к ним в карманы. Портал PC Gamer рассказал, как красть предметы у NPC.

Для того, чтобы обчищать карманы NPC, нужно разжиться маской — точно так же, как и для любых других краж. Их можно купить в любом подпольном магазине, или же получить одну в награду, выполнив первое задание по охоте за головами во второй главе сюжета. Маски также иногда можно подобрать с побежденных бандитов.

Получив маску, для того, чтобы начать кражу, достаточно лишь столкнуться с NPC на бегу. Игра покажет маленькое уведомление — если вовремя нажать на «Е» (клавиатура) или крестик/А (контроллер), то протагонист быстро стянет у него случайный предмет. Зачастую он будет абсолютно бесполезным, но у дворян таким образом можно вытянуть ценные вещи. При доле везения — даже золотые слитки. Дворян особенно много у банка в Хернанде и в поместьях в пределах города.

Единственная проблема в том, что игрока со 100% поймают с поличным, если у него нет специального предмета. Стража не арестовывает за карманные кражи, но вам все равно придется выбежать из поля зрения свидетеля или подождать, пока таймер преступления не истечет.

Для того, чтобы не попадаться на карманных кражах, необходимо найти Перчатки великого вора — уникальный предмет, который можно получить за прохождение не самого короткого квеста для дома Серкис. У этих перчаток есть бафф, спасающий игрока от обнаружения, но лишь раз в 30 минут.