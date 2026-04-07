MediaTek и Qualcomm сократили выпуск своих процессоров с топологией 4 нм

Компании MediaTek и Qualcomm одновременно сократили объемы производства своих мобильных процессоров с техпроцессом 4 нм, пишет TrendForce. Это крупнейшие в мире игроки на рынке мобильных CPU – их чипы стоят в подавляющем большинстве смартфонов и планшетов под управлением ОС Android.

4 нм – это один из самых передовых техпроцессов на сегодняшний день. Основанные на нем процессоры дебютировали в конце 2021 г. и в настоящее время используются в смартфонах как топового, так и среднего ценовых сегментах.

Сокращение объема выпуска таких CPU составило около 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Причина кроется вовсе не в наращивании масштабов производства 3- и 2-нанометровых микросхем – MediaTek и Qualcomm просто реагируют на нынешние реалии рынка.

А реалии эти таковы, что цены на смартфоны и планшеты во всем мире выросли, и в результате спрос на них упал. По данным портала WCCFTech. Корейская компания Samsung повысила цены в Южной Корее на модификации с 512 ГБ RAM и 1 ТБ ROM для нескольких моделей планшетов, а также на смартфоны Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Flip 7 с такими комплектациями.