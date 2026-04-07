* Steam – один из самых любимых объектов для дата-майнеров. Которые постоянно копаются в его файлах в поисках, чего нового Габен и К народу готовят. И на сей раз «копатели» набрели на свидетельство того, что Valve собирается запустить «оцениватель быстродействия» - так примерно можно перевести фразу Framerate Estimator. Судя по всему, речь идет об инструменте, который будет оценивать возможные кадры-в-секунду в играх исходя из пользовательских систем. То есть захочет какой-то игрок прикинуть, сколько FPS ему выдаст The Witcher 4 на его ПК – а Steam ему уже готовый ответ. И сразу станет понятно, нужен апгрейд или нет.

* Ставшая в последнее время весьма популярной аналитическая контора Alinea Analytics прикинула, какая игра заработала больше всех в Steam в марте. У нее получилось, что впереди всех в финансовом смысле оказался карточный рогалик Slay the Spire 2 – $108 миллионов. Компания полагает, что игра разошлась тиражом в 5.3 миллиона копий. Далее у нее идет Crimson Desert – 1.9 миллиона копий. Третье-четвертое место поделили Climber Animals Together и Resident Evil Requiem, чьи тиражи составили по 1.2 миллиона копий.

* «Я тебя породил, я тебя и убью» - бессмертная цитата Гоголя, судя по всему, теперь подходит не только для взаимоотношений Тараса Бульбы со своим изменником-сыном, но и для взаимоотношений ИИ и цен на оперативную память. Последние полезли вверх как раз из-за ИИ-бума. А теперь NVIDIA представила ИИ-технологию, которая оптимизирует использование RAM при рендеринге. Причем выигрыш составляет 85% (использование RAM падает со 100% до 15%).

Технология называется Neural Texture Compression (NTC) и представляет собой компрессию текстур с помощью небольших нейросетей. Все современные видеокарты компании данную технологию поддерживают, при этом задействован матричный движок графического процессора, который является отдельным блоком и не влияет на быстродействие. Так что новая технология не тормозит видеокарты. А оптимизация использования RAM даже повышает производительность.