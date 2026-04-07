Red Magic подтвердила сроки выхода нового игрового планшета. Модель Gaming Tablet 5 Pro представят в апреле-мае. Точной даты пока нет.

© Ferra.ru

Скорее всего, как и раньше, сначала планшет появится на домашнем рынке (Китай), а через месяц-другой — по всему миру (может и под другим названием).

Что известно о характеристиках:

OLED-экран. По слухам он сможет выдавать до 200 Гц. Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Улучшенное охлаждение.

Цена пока не объявлена. Скорее всего чуть дороже прошлой модели, предупреждают эксперты — вините в этом дефицит памяти из-за ИИ.