Геймеры из России пожаловались на массовый сбой Ubisoft Connect и EA App

Геймеры из России пожаловались на сбои в работе цифровых платформ Ubisoft Connect и EA App. Проблемы наблюдаются в разных регионах страны и затрагивают как запуск приложений, так и их сетевое подключение, следует из данных «Детектора сбоев».

В большинстве случаев лаунчеры открываются, однако не могут установить соединение с серверами либо возвращают ошибки авторизации. При этом некоторые пользователи отмечают, что при подключении средств обхода блокировок доступ к игровым сервисам восстанавливается.

Отдельные сообщения указывают на более широкий характер неполадок: у ряда игроков возникают трудности с доступом к веб-ресурсам, включая официальный форум EA.

На момент публикации ни компании-разработчики, ни Роскомнадзор не комментировали ситуацию относительно причин сбоев или возможных ограничений доступа к сервисам. В поддержке интернет-провайдеров отметили, что с их стороны проблемы не наблюдаются.

Из-за проблем с доступом геймеры не могут играть в Far Cry, Battlefield, Rainbow Six Siege и другие тайтлы.

