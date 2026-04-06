Редкую видеокарту AMD Radeon RX 6950 XT нашли в комиссионке за $15

Пользователь Reddit под ником Open_Advice_1411 приобрел видеокарту ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula всего за $15,5 в комиссионном магазине. По его словам, устройство успешно запускается и работает, сообщает портал Videocardz.

Сделка привлекает внимание не только ценой, но и характеристиками модели, так как Open_Advice_1411 приобрел флагманскую версию OC Formula. Это одна из наиболее редких и производительных модификаций в линейке Radeon RX 6000.

Видеокарта оснащена усиленной системой питания с 21 фазой, тремя 8-контактными разъемами, двойной прошивкой BIOS и фирменной системой охлаждения OC Formula 3X. Согласно спецификациям производителя, максимальная частота GPU в режиме Performance достигает 2495 МГц, а объем видеопамяти составляет 16 ГБ.

С учетом текущих цен на подержанные графические ускорители подобная покупка выглядит аномалией. Несмотря на существование более актуальных моделей видеокарт, Radeon RX 6950 XT по-прежнему сохраняет статус производительного решения в своем классе, особенно за такую цену.

