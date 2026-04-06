FaZe Clan впервые пропустит мэйджор в Counter-Strike

Определился последний участник IEM Cologne Major 2026. Им стала чешская команда SINNERS, тогда как FaZe Clan не сумела обеспечить себе место на турнире.

SINNERS получила путёвку по итогам BC Game Masters Championship 1, последовательно обыграв G2, BetBoom Team и BIG. Для BIG финал HLC Belgrade Pro не имел турнирного значения в рамках отбора: состав Бенджамина blameF Бремера прошёл на мэйджор ещё раньше.

FaZe под руководством Финна karrigan Андерсена проиграла BIG в финале HLC Belgrade Pro — 13:3 на Dust 2, 11:13 на Overpass, 3:13 на Anubis. Ради сохранения шансов на отбор клуб намеренно пропустил два дня на PGL Bucharest 2026, получив технические поражения от EYEBALLERS и Wildcard. 6 апреля FaZe предстоит матч на вылет с Inner Circle.

FaZe Clan выступает на профессиональной сцене Counter-Strike с января 2016 года. IEM Cologne Major 2026 станет первым мэйджором, который организация пропустит за всё это время.