Lenovo Legion Go 2 подорожал сразу на $650

Крупные торговые сети внезапно увеличили цены на портативный компьютер Lenovo Legion Go 2. На резкое удорожание первым обратил внимание блогер под псевдонимом Wario64, после чего схожие сообщения начали массово появляться на платформе Reddit. Об этом сообщает DTF.

В частности, в магазинах BestBuy базовая модификация гаджета, оснащенная 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, теперь предлагается за $1499. Это на $400 больше ее изначальной стоимости в $1099 долларов на старте продаж.

При этом продвинутая комплектация с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme и 32 ГБ ОЗУ подорожала сразу на $650: сейчас мощный девайс можно купить за $1999 вместо прежних $1349.

Похожая ситуация зафиксирована и на других площадках. На Amazon за улучшенную конфигурацию просят $1899, тогда как один из бельгийских ритейлеров начал реализовывать устройство за €2699.

Некоторые интернет-пользователи подчеркивают, что успели приобрести аппарат по старым расценкам всего несколько дней назад. Сама компания Lenovo пока воздерживается от официальных комментариев по поводу пересмотра ценовой политики.

Ранее в Xiaomi рассказали, сколько они переплачивают за чипы памяти для смартфонов из-за кризиса.