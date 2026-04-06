По серии игр Mass Effect готовится крупнобюджетный сериал

Телевизионное подразделение Amazon MGM Studios находится в шаге от заказа полного сезона сериала по мотивам игровой вселенной Mass Effect. Информацией о статусе производства поделилось издание The Ankler.

Информация была раскрыта в рамках материала, посвященного работе нового руководителя направления Питера Фридлендера. Известно, что топ-менеджер занял свой пост в октябре 2025 года, а до этого более десяти лет курировал запуск оригинальных проектов в Netflix.

Будущая экранизация описывается инсайдерами как дорогостоящая жанровая драма. По данным журналистов, Фридлендер поручил авторам переработать текущий сценарий, чтобы сделать проект более привлекательным для зрителей, не увлекающихся видеоиграми.

Помимо этого, в статье The Ankler упоминается судьба другого крупного проекта студии – «Властелин колец: Кольца власти». Отмечается, что несмотря на колоссальные производственные расходы, шоу не грозит внезапное закрытие. Компания планирует реализовать изначально задуманный план из пяти сезонов, релиз третьего из которых запланирован на 2026 год. Утверждается, что за продолжение съемок выступает лично глава корпорации Джефф Безос, однако на выпуск каких-либо спин-оффов поклонникам франшизы рассчитывать не стоит.

Ранее стала известна примерная дата выхода Steam Deck 2.