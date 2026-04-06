Опасные старушки: как пенсионеры занимаются киберспортом

Киберспорт становится все более популярным не только у молодежи, но и среди пенсионеров. Они доказывают: им под силу не только достигать успеха, но и выигрывать награды на престижных соревнованиях.

Не так давно на весь мир прогремело имя 77-летней российской стримерши (от глагола «стримить» — вести прямую трансляцию через интернет) Бабушки Ольги, известной также под псевдонимом i_olga. Она стала победителем в категории «Легенда Twitch» премии Stream Legends Awards of the Year 2025, а также была номинирована на международную премию по Counter-Strike: Glo bal Of fen sive. В эффектном игровом моменте ей удалось за короткое время уничтожить пять соперников.

Ольга Ивановна Страхова, она же Бабушка Ольга, ведет трансляции с 2021 года. Играть она начала в 72 года, после того как внук подарил ей сенсорный телефон. Страхова наткнулась на трансляции игр в интернете и решила тоже попробовать. «На пенсии скучно» — так объяснила бабушка свое необычное хобби.

Можно подумать, что это единичный «экзотический случай». Но на самом деле доля пенсионеров, которые увлекаются компьютерными играми, растет. Для многих, особенно тех, кто по состоянию здоровья не имеет возможности часто выходить из дома и заниматься более привычными для пожилых людей садово-огородными делами, компьютер подчас становится единственным способом не терять связь с внешним миром.

Тенденцию уловили. Например, в «Московском долголетии» состоялись пробные занятия направления «Киберспорт 55+». В описании говорится, что сконцентрированная игра поддерживает мозг в активном состоянии, что позволяет ему образовывать новые нейронные связи и помогает отсрочить негативные последствия старения для психики. Как следствие — работа с многозадачностью, тренировка скорости реакции и памяти, то есть профилактика деменции.

Об очевидных и неочевидных плюсах компьютерных игр для пожилых рассказывает руководитель ассоциации компьютерного спорта России Ратибор Попов.

— Использование киберспорта для поддержки и развития физического и ментального здоровья пожилых людей пока что сильно недооценено. Есть исследования, говорящие о том, что, когда пенсионеры начинают заниматься киберспортом или просто активно играть, у них улучшаются скорость реакции, когнитивные способности и, что самое главное, эмоциональный фон. Ведь с возрастом люди становятся более пассивными, иногда даже начинают терять интерес к жизни. Когда их вовлекают в киберспортивные активности, то они чувствуют себя лучше, имеют возможность реализоваться в новой для себя сфере, рады, что идут в ногу со временем. Это касается как мужчин, так и женщин.

Эксперт отмечает, что опытным путем было доказано, что во время компьютерной игры задействуются оба полушария мозга, причем не хуже, чем, например, при чтении книг и выполнении упражнений, которые требуют высокой координации движений. Часть таких исследований проводил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». А исследованиями, касающимися влияния непосредственно киберспорта на здоровье пожилых, занимались в Японии, Южной Корее и Гонконге. Главный их вывод — киберспорт поддерживает когнитивное здоровье пожилых. А лучше всего работает комплексный подход (когнитивная стимуляция + физическая активность + социальное взаимодействие).

Кстати, что касается социально-психологического фактора, и тут компьютерные игры могут помочь.

— Пожилые люди часто бывают одиноки. Компьютерные игры способны не просто увлечь их, но и дать возможность найти новых друзей, общаться, что также положительно влияет на физическое и ментальное здоровье. Взять ту же бабушку Ольгу. На первых порах ей активно помогали другие игроки. Вопреки мифу о том, что киберсообщество токсично, в нем встречаются совершенно разные люди, многие из которых готовы протянуть руку помощи, — объясняет Ратибор Попов.

Для пенсионеров организовывались не просто кружки по интересам, но и полноценные киберспортивные соревнования.

— Эксперимент вышел удачным. Но пока такие соревнования не проводятся на постоянной основе. Хочется верить, что будут, потому что мы получили положительные отклики — в первую очередь, от самих геймеров.

Еще один плюс компьютерных игр — они очень разнообразные. Даже среди официально признанных в киберспорте дисциплин каждый может найти себе что-то по душе и способностям. Еще одно несомненное достоинство игр заключается в том, что их можно адаптировать под людей с ограниченными возможностями здоровья, что получится далеко не с каждым хобби.

Но для того, чтобы помочь пожилым людям познакомиться с разнообразием компьютерных игр и освоить их, разумеется, нужны опытные геймеры. И тут, конечно же, на помощь старшему поколению могут прийти дети и подростки. Вместо того чтобы ругать молодежь за то, что они много времени проводят за компьютером, их увлечение можно направить в помощь пожилым. А пенсионерам такое внимание будет не только полезно, но и приятно: о них заботятся, их не забывают.

— Я посоветовал бы молодому поколению относиться к людям пожилого возраста, если они встретят их в киберпространстве, более терпимо. Та же Бабушка Ольга, которая получила киберспортивную премию, сначала не была таким виртуозным игроком. И подвергалась критике, сталкивалась с непониманием. Но нашлись и терпеливые игроки, которые ей помогали. И вот как все обернулось, — говорит Попов.

Для того чтобы компьютерные игры способствовали объединению поколений, Ассоциация киберспорта проводит семейные турниры.

— Взрослые могут негативно относиться к увлечению ребенка. Конечно, во всем важна мера, но с соблюдением некоторых ограничений игры не несут вред, а наоборот, помогают развить у ребенка те же когнитивные и социальные навыки, как в случае с пожилыми людьми. А семейные турниры дают возможность детям познакомить своих родителей, бабушек и дедушек с киберспортом, не только объяснить, но и дать почувствовать, чем он интересен. И многие взрослые после таких турниров меняли отношение к играм и находили общий язык со своими детьми, — добавил эксперт.

Ассоциация также проводила Всероссийскую школьную лигу по киберспорту.

— В команды вошли ребята из разных городов. Радует, что участники до сих пор общаются. Считается, что компьютерные игры могут изолировать человека от социума, но опыт показывает, что они, наоборот, способны объединять, — отметил Ратибор Попов.

В Москве тренировки и крупные соревнования для любых возрастов проходят в государственной КиберШколе (5-я Парковая улица). Там есть киберспортивная арена и работают профессиональные тренеры. Соревнования Минобороны по киберспорту, например, проходят именно там.

— Что касается военной истории, мы еще в 2018 году предугадали, что в войсках будут нужны так называемые пилоты будущего — операторы беспилотных летательных аппаратов. Уже тогда совместно с Минобороны мы начали проводить соревнования среди курсантов и военнослужащих, показывая на практике важность такого направления. По сути киберспортсмен — готовый оператор БПЛА. Он намного шире смотрит на поле боя, у него лучше скорость восприятия, реакция, более развито критическое мышление. Это все то, что требуется сейчас на фронте.

В настоящее время мы находимся в активном диалоге с Минобороны, с Департаментом спорта столицы, с другими ведомствами. Серьезно размышляем над тем, какие форматы мастер-классов и соревнований можно еще разработать, кого следует к ним привлечь. Были, например, у нас и идеи проведения благотворительных турниров, состязаний среди команд разных ведомств, — сказал Ратибор Попов.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...

Киберспорт в России впервые вошел в перечень признанных видов спорта (как «компьютерный спорт») в 2001 году. Таким образом Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта. Однако в 2006 году он был исключен. Повторное включение «компьютерного спорта» в реестр произошло в 2016 году. В 2017-м дисциплины «боевая арена», «соревновательные головоломки», «стратегия в реальном времени» и «технический симулятор» вошли в перечень спортивных дисциплин, развиваемых на общероссийском уровне, а Федерация компьютерного спорта России стала аккредитованной спортивной федерацией.

ОТКРОЙТЕ ИМ ДВЕРЬ В МИР ВИДЕОИГР

Для обучения пожилого человека компьютерным играм лучше выбирать игры с простым управлением и крупным шрифтом. Чтобы информация легче усваивалась, можно записать на листе бумаги последовательность всех шагов: от момента включения до завершения работы. Если у вашего начинающего геймера деда или бабушки что-то не получается, наберитесь терпения и объясняйте столько раз, сколько потребуется. Главное — не повышайте голос, тем более не нужно кричать, чтобы пожилому родственнику не пришлось вызывать скорую в результате такого «обучения».

БИЛИСЬ, КАК ПОД ПОЛТАВОЙ

В 2018 году команда пенсионеров из России Iron-Legion обыграла своих шведских ровесников Silver Snipers в Counter-Strike: Global Offensive со счетом 16:5. Поединок прошел на выставке «Игромир». Тогда самым старшим игроком стал 71-летний Николай Ледовских. Он рассказал, что начал играть по инициативе племянника.

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Согласно данным исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (2024), 2,74 процента аудитории киберспорта — люди старше 55 лет. Поданным опросов всей аудитории, на первом месте по популярности среди жанров игр шутеры (стрелялки), затем — стратегии и гонки. Главными мотивами выступают интерес непосредственно к игре (58,9 процента), желание развлечься и отдохнуть (53,8 процента). Что касается других стран, то, согласно данным, полученным Ассоциацией развлекательного программного обеспечения, 36 процентов американцев в возрасте от 80 до 90 лет играют хотя бы раз в неделю. Почти половина «бумеров (61-79 лет) тоже не отстает». Более того, женщины в этой возрастной группе даже заметно обгоняют мужчин по вовлеченности: 52 процента против 46 процентов.